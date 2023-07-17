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Участок проезда по улице Волкова закроют в Пскове для строительства газовых сетей

Участок проезда по улице Волкова в районе здания № 9 в Пскове закроют для движения автотранспорта с 20 июля по 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причина ограничения движения - строительство инженерных сетей газоснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.