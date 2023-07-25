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Ремонт улицы Коммунальной в Пскове идёт с опережением графика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил ход ремонта улицы Коммунальной в Пскове сегодня, 1 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик отметил, что работа идет с опережением. Глава города Пскова Борис Елкин уточнил, что на данный момент основной задачей является завершение основного масштаба ремонтных работ до 1 сентября.

«Сегодня ночью подрядчик приступил уже к "верхам", работают преимущественно в ночное время, когда не такое активное движение. Работают с опережением, задача сейчас - основные работы до 1 сентября сделать», - рассказал Борис Елкин.

Срок выполнения всех работ – 20 сентября. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров, проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость ремонта - 145 миллионов 587 тысяч 172 рубля.