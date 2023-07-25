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Лесную дорогу до «Михайловского» закрывают на ремонт

Участок лесной дороги, ведущей от пропускного пункта к автостоянке музея-усадьбы «Михайловское» в Государственном Пушкинском заповеднике, завтра, 4 августа, будет закрыт на ремонт. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на заместителя директора учреждения Екатерину Дмитриеву, здесь будут снимать старое дорожное покрытие.

В связи с этим гостей, которые приезжают в музей на личном транспорте, просят оставлять машины на бесплатных парковках в деревне Бугрово или у деревни Савкино. Путь от Бугрова до Михайловского по живописной лесной тропе займёт не более четверти часа медленным шагом (примерно 1,5 км). От Савкина до усадьбы по воспетой Пушкиным «дороге, изрытой дождями» — также, несмотря на такое название, достаточно комфортной для пешехода — ещё ближе, заметили в музее.

«Приносим извинения за временные неудобства! Надеемся, что работы не затянутся, и совсем скоро у нас будет замечательно отремонтированная, благоустроенная дорога до Михайловского», — подытожили в «Михайловском».