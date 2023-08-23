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Основные улицы отремонтировали в псковском микрорайоне Кресты

Основные улицы отремонтировали в микрорайоне Кресты города Пскова. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В Крестах готовы четыре улицы: Харченко, Дновская, Спартака и Торфяная. Захватили и 2-ю Торфяную. Заменили водопропускные трубы, асфальт, сделали обочины. По хорошим дорогам можно ездить быстро, поэтому установили "лежачие полицейские"», - отметил он.

Всего отремонтировано около 2,5 км - основные улицы микрорайона.

«Ремонт дорог в частном секторе будем продолжать» - добавил Борис Елкин.