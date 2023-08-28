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Участок улицы Байкова закрыли для движения автомобилей в Пскове

Участок улицы Байкова в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной в сторону улицы Рокоссовского в Пскове закрыли для движения транспорта с 28 по 30 августа с 8:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отметили в администрации