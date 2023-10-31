АвтоМир / Дороги

Капитальный ремонт моста через реку Ливица досрочно завершили в Себежском районе

В Себежском районе досрочно завершены работы по капитальному ремонту моста через реку Ливица (Идрянка) на 9 км автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино. Объект на месяц раньше введен в эксплуатацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сооружение является социально важным для жителей муниципалитета, мост обеспечивает выезд на сеть автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Старое мостовое сооружение построено в 1963 году и находилось в предаварийном техническом состоянии, имелись множественные разрушения бетона, а также дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения. После капитального ремонта мост имеет один пролет, выполненный из предварительно напряженных балок длиной 24 м. Полная длина моста составляет 30,7 метра.

Также на объекте выполнено устройство мостового полотна – выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция, два слоя асфальтобетонного покрытия и деформационные швы. Установлено новое металлическое перильное и барьерное ограждение, элементы водоотвода, локальные очистные сооружения, обновлена дорожная одежда на подходах к мосту.

Кроме того, в ходе капремонта в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Ливица, поэтому мост получил новое официальное название.

Теперь мост через реку Ливицу отвечает современным нормативным требованиям и обеспечивает безопасный проезд для всех участников дорожного движения. Капремонтом занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость выполнения работ – более 88 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Псковской области планируется завершить работы по капитальному ремонту еще 6 мостовых сооружений по нацпроекту «БКД».