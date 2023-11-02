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Движение транспорта по участку улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в районе железнодорожного переезда в Пскове закроют 7 и 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «5-й км станции Полковая» 7 и 8 ноября с 8:00 до 20:00 будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в районе железнодорожного переезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.