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В уборке снега и борьбе с гололедом в Великих Луках задействованы 25 человек

В уборке снега и борьбе с гололедом в Великих Луках задействованы 25 человек и более 10 единиц техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«Недавний снежный циклон завалил Великие Луки снегом, вслед ему оттепель покрыла коркой льда территории городских округов. На уборку снега и борьбу с гололедом в городе вышло порядка 25 человек и задействовано более 10 единиц коммунальной техники», - сообщили в администрации.

С раннего утра и до позднего вечера работают специалисты и спецтехника муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», их задачи — уборка снега и последующая противогололедная обработка пространств.