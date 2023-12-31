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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин: Дорожная сфера в прошлом году побила в Пскове все «рекорды»

01.01.2024 18:49|ПсковКомментариев: 0

14 км дорог отремонтировали в Пскове в 2023 году. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Дорожная сфера в прошлом году побила в Пскове все "рекорды". Отремонтировано около 14 км дорог, многие из которых стояли в плане на 2024 и даже 2025 годы», - рассказал Борис Елкин. 

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведены в порядок улицы Коммунальная, Труда, Юбилейная, Октябрьский проспект. Открыто движение после капремонта по улице Яна Фабрициуса, стартовал масштабный ремонт улицы Николая Васильева и Крестовского шоссе.

За счёт дорожного фонда удалось комплексно отремонтировать дороги на Лепешах, в Крестах, Любятово и на Запсковье, полностью переделать улицу Алмазную, обновить полотно Ольгинского моста и построить подъезд к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ.

В 2023 году появились новые тротуары вдоль Рижского проспекта, улиц Ижорского Батальона и Шоссейной; «умные» автобусные остановки, по 19 адресам проведен ремонт «картами», освещено около 8 км дорог.

«Многие контракты на этот год уже заключены. Новые поручил проторговать в 1-ом квартале. Это позволит приступить к ремонту дорог ранней весной», - рассказал Борис Елкин. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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