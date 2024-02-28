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АвтоМир / Дороги

Подтопления в Пскове после зимы: что делать и есть ли выход?

28.02.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подтоплений после зимы: что делать и есть ли выход? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Пскове практически полностью сошёл снег. На смену метелям пришли дожди, а коммунальные службы по традиции приступили к уборке улиц от мусора и грязи. Работа после снежной зимы предстоит большая: избавить дороги и тротуары от песка, собрать и вывезти бытовые отходы, скрывавшиеся под сугробами, прочистить ливневые стоки и лотковую часть дороги.

Работа уже ведётся. Только вот скоростью уборки довольны не все горожане. Некоторые из них замечают: в части районов ливневая канализация не справляется со своей задачей. Из-за песчано-мусорных заторов в «ливнёвках» на тротуарах и проезжих частях застаивается вода. Это обстоятельство вызывает негодование и у автомобилистов (ведь в разлившихся «реках» и «озёрах» можно не заметить дорожный дефект и потерять номерной знак или пару запчастей), и у пешеходов (перспектива во время прогулки получить душ из грязной лужи совсем не впечатляет).

Нужно сказать, что история с «подтопленными улицами» для Пскова не новая. Многие участки дорог и тротуаров любой серьёзный ливень или обильное снеготаяние превращает в бассейны. Значит ли это, что дело не только в песке, застрявшем в «ливнёвках»? О том, можно ли избежать весенних подтоплений, сегодня в программе «Дневной дозор».

Проблема мусора и грязи на улицах Пскова после снеготаяния не стоит остро, потому что за порядком в городе активно следили и в предзимний период, объяснил заместитель главы администрации Пскова, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. По его словам, участки, на которых сейчас застаивается вода, действительно, есть. Но чтобы она ушла, нужно просто подождать. В любом случае, полностью избежать «весенних подтоплений» на улицах города нельзя. Так что в подобных ситуациях, уверен Александр Грацкий, более правильным вариантом будет работать с населением, важно, чтобы люди сами информировали представителей власти о «разливах», а те могли оперативно исправить ситуацию. Второе направление работы, в ключе решения проблемы с «подтоплениями» — обновление старых и устройство новых «ливнёвок».

«Так как у нас были периодические циклы оттаивания, мусор уже убирался. Сейчас он начал убираться повсеместно. Еще где-то держится ледяной покров, где-то — снежный, поэтому это происходит поэтапно. Появляется мусор, его убирают, и так идет циклично, по кругу. Когда полностью растает снег и немножко подсохнет земля, будет произведено грабление земли, прореживание, чтобы и трава взошла, и лишний песочек убрали, и какой-то мелкий мусор, который не убрать руками. Много ливневых канализаций в прошлом году очистили, это был первый год "Горводоканала". Местами, где застой воды, мы понимаем, что вода уходила в газоны, где сейчас находится ледяной покров, и земля под ним не способна впитывать воду. Такие прецеденты случаются, но буквально через пару дней вода уходит все равно. Местами, где ледяная корка закрыла сверху ливневые колодцы, подрядчики ее очищают. В настоящее время у нас разыграны контракты по капитальному ремонту улицы Германа, по ремонту в районе Шабаны. В рамках капитального ремонта предусмотрено переустройство либо устройство ливневой канализации, замена некоторых коммунальных сетей. Также сейчас рассматривается на отдельных улицах обновление устаревших сетей».

Более 107 километров сетей городской ливневой канализации передали на обслуживание псковскому «Горводоканалу» весной 2023 года. Об этом напомнил заместитель директора по производству муниципального предприятия Олег Панкевич. Он признал, что с «ливнёвками» в Пскове «не всё хорошо и красиво», так как на многие сети документации в принципе нет. Да и с состоянием всего этого «хозяйства» не все гладко. И тем не менее, этот вопрос «Горводоканал» старается решить. Один из способов — введение тарифа на ливневую канализацию для юридических лиц.

«Мы эту работу не прекращали, с первого дня мы занимаемся промывкой этих сетей. К сожалению, на ряде улиц в городе даже просто отсутствуют ливневые сети. Совсем. А если мы возьмем центр города, то там даже сохранились до сих пор деревянные ливневые сети; чтобы вы понимали, какое нам хозяйство досталось. Но мы эту работу не бросаем. Есть проблемы, где-то не справляются сети именно из-за диаметров, потому что, когда они строились, никто не предполагал, что будет разрастаться город, наверное, где-то были ошибки в проектировании. Но в целом хочу сказать, что в принципе мы в ежедневном режиме намываем километры сетей. Мы можем реконструировать сети, строить, перекладывать их только в рамках или производственной, или инвестиционной программы. Чтобы мы могли согласовать инвестиционную программу и развиваться в дальнейшем, предприятие обратилось в тарифный комитет и хочет, чтобы за ливневые сети, как за сети водоснабжения и водоотведения, у нас был установлен тариф. Мы все посчитали и хотим то же самое сделать с ливневыми сетями. Мы сейчас обратились в тарифный комитет, тариф будет согласован через какое-то время. И только тогда мы сможем уже создать инвестиционную программу, заложить, спланировать работы, где мы можем реконструировать данные сети. Пока у нас тарифа нет еще на ливневую канализацию».

Проблема уборки улиц перед коммунальными службами стоит каждую весну, подчеркнул директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он заверил, что уборка дворовых территорий уже стартовала. В рамках этого процесса приходится решать и вопросы с засорившейся ливневой канализацией. Но эта работа, заверил Дмитрий Гусаков, ведётся при содействии «Горводоканала».

«Из-под снега мы получаем очень большое количество подарков, которые там прятались. Сейчас мы приступаем к уборке зеленых зон в основной массе, потому что снег еще до конца не растаял. Проходим уже и тротуары, пытаемся чистить их от песка. С такими проблемами, конечно, весной зачастую справляемся, потому что большое количество грязи, мусора попадает в ливневые канализации вместе с талыми водами. Мы взаимодействуем с "Горводоканалом", в чьей ответственности находятся сейчас эти сети. Я думаю, что с проблемой справимся. И каких-то глобальных подтоплений, думаю, мы избежим».

Говоря о снеготаянии, псковский общественник, активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков призвал не называть ситуацию «подтоплением». По его замечанию, более правильный вариант — «временное задержание воды». И одна из возможных причин для него — недостаточно хорошее обслуживание «ливнёвок». Вторая — отсутствие «пескоуловителей». Третья — использование реагентов, неподходящих по погоде. И четвёртая — недостаточное внимание обустройству ливневой канализации даже при реконструкции улично-дорожной сети.

«Вопрос в целом в организации ливневых стоков. Даже не говоря про какие-то центральные улицы, можно заглянуть в частный сектор, там есть проблема, что много воды стекает, по сути, на частные участки. То есть у нас система ливнеотвода имеет огромные проблемы. Масштабная реконструкция не получится, потому что она довольно дорогая и сразу ее не сделать. Конечно, "ливневка" должна идти вместе с реконструкцией улицы, а у нас реконструкция улицы проводится в основном для увеличения дорожного полотна. И там вопросы, мне кажется, остаются где-то на втором, третьем ряду или даже совсем не рассматриваются. Известный пример — это улица Кубанской Дивизии. Там имеется дом, который после реконструкции улицы стало затапливать. Люди писали, что по факту из подъезда не выйти, потому что там половина лестничного марша находится под водой. До реконструкции улицы такого там не было».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, член Градостроительного совета Пскова Михаил Иванов признался, что особых проблем в работе ливневой канализации в своём районе (на Завеличье) в последнее время не замечал. Он также добавил, что обильные осадки всегда приводят к застою воды. Чтобы этого не происходило, «ливнёвки» нужно чистить. А вот говорить о масштабной модернизации сетей не приходится, слишком больших затрат из бюджета потребует такая мера.

«Все эти коммуникации, естественно, требуют ремонта и соблюдения условий работы. Средние таяния и дожди они выдерживают. Конечно, когда уже большие ливни идут, естественно, у нас кое-где образуются лужи. Процесс отслеживания работы "ливневки" требует постоянного внимания, потому что, извините, после зимы остается песок, которым посыпают тротуары, он смывается в "ливневку" и как камень ложится в трубы, забивает их. Чистить надо. Знаете, чтобы модернизировать наши сети, бюджета города на год не хватит».

Если в попытках бороться с «подтоплениями улиц» отмести идею с масштабной реконструкцией «ливнёвок», то поэтапную реконструкцию рассмотреть вполне можно, и этот процесс уже идёт, рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он добавил, что не жалуется на работу ливневой канализации в своём округе в этом году, но признал, что после схода снега город остро требует уборки, особенно от песка, которым с начала холодов активно посыпали лёд.

«Более тщательная весенняя уборка необходима, это несомненно. А так, жалоб пока нет, потому что все в ожидании, что службы будут работать в штатном режиме и справятся в ближайшее время с этими задачами. Конечно, ливневой канализации не уделялось внимание уже достаточно много лет. Я не помню, наверное, лет 20 точно. И как любая система, она требует к себе внимания — и прочистки, и местами перекладки, замены. На тех улицах, где делаются реконструкции, меняются и все коммуникации, в том числе ливневые. Поэтапная замена, конечно, требуется. И сами ливневые колодцы тоже требуют неких работ по восстановлению, потому что колодцы старые. Надо, конечно, этому уделять внимание».

Полностью избавить тротуары и проезжие части от «подтоплений» в ближайшее время получится вряд ли. Слишком уж многоуровневая проблема стоит за лужами на асфальте. Просто так оборудовать «ливнёвку» на проблемной улице или модернизировать её нельзя. Сейчас это делается в рамках реконструкции дорог. Разумеется, процесс это не быстрый. И к тому же довольно точечный.

Решить проблему оперативнее мог бы помочь инвестпроект. И к этому решению новый ответственный за «ливнёвки» - псковский «Горводоканал» - уже идёт. До того псковичам остаётся выбирать непромокаемую обувь и запоминать телефоны ответственных городских служб, чтобы в случае чего сигнализировать им о засорившейся «ливнёвке».

Светлана Пикалёва

Теги: #дороги #ливневая канализация #Дневной дозор #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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