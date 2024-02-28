Подтопления в Пскове после зимы: что делать и есть ли выход?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему подтоплений после зимы: что делать и есть ли выход? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Пскове практически полностью сошёл снег. На смену метелям пришли дожди, а коммунальные службы по традиции приступили к уборке улиц от мусора и грязи. Работа после снежной зимы предстоит большая: избавить дороги и тротуары от песка, собрать и вывезти бытовые отходы, скрывавшиеся под сугробами, прочистить ливневые стоки и лотковую часть дороги.
Работа уже ведётся. Только вот скоростью уборки довольны не все горожане. Некоторые из них замечают: в части районов ливневая канализация не справляется со своей задачей. Из-за песчано-мусорных заторов в «ливнёвках» на тротуарах и проезжих частях застаивается вода. Это обстоятельство вызывает негодование и у автомобилистов (ведь в разлившихся «реках» и «озёрах» можно не заметить дорожный дефект и потерять номерной знак или пару запчастей), и у пешеходов (перспектива во время прогулки получить душ из грязной лужи совсем не впечатляет).
Нужно сказать, что история с «подтопленными улицами» для Пскова не новая. Многие участки дорог и тротуаров любой серьёзный ливень или обильное снеготаяние превращает в бассейны. Значит ли это, что дело не только в песке, застрявшем в «ливнёвках»? О том, можно ли избежать весенних подтоплений, сегодня в программе «Дневной дозор».
Проблема мусора и грязи на улицах Пскова после снеготаяния не стоит остро, потому что за порядком в городе активно следили и в предзимний период, объяснил заместитель главы администрации Пскова, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. По его словам, участки, на которых сейчас застаивается вода, действительно, есть. Но чтобы она ушла, нужно просто подождать. В любом случае, полностью избежать «весенних подтоплений» на улицах города нельзя. Так что в подобных ситуациях, уверен Александр Грацкий, более правильным вариантом будет работать с населением, важно, чтобы люди сами информировали представителей власти о «разливах», а те могли оперативно исправить ситуацию. Второе направление работы, в ключе решения проблемы с «подтоплениями» — обновление старых и устройство новых «ливнёвок».
Более 107 километров сетей городской ливневой канализации передали на обслуживание псковскому «Горводоканалу» весной 2023 года. Об этом напомнил заместитель директора по производству муниципального предприятия Олег Панкевич. Он признал, что с «ливнёвками» в Пскове «не всё хорошо и красиво», так как на многие сети документации в принципе нет. Да и с состоянием всего этого «хозяйства» не все гладко. И тем не менее, этот вопрос «Горводоканал» старается решить. Один из способов — введение тарифа на ливневую канализацию для юридических лиц.
Проблема уборки улиц перед коммунальными службами стоит каждую весну, подчеркнул директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он заверил, что уборка дворовых территорий уже стартовала. В рамках этого процесса приходится решать и вопросы с засорившейся ливневой канализацией. Но эта работа, заверил Дмитрий Гусаков, ведётся при содействии «Горводоканала».
Говоря о снеготаянии, псковский общественник, активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков призвал не называть ситуацию «подтоплением». По его замечанию, более правильный вариант — «временное задержание воды». И одна из возможных причин для него — недостаточно хорошее обслуживание «ливнёвок». Вторая — отсутствие «пескоуловителей». Третья — использование реагентов, неподходящих по погоде. И четвёртая — недостаточное внимание обустройству ливневой канализации даже при реконструкции улично-дорожной сети.
Заместитель председателя Псковской городской Думы, член Градостроительного совета Пскова Михаил Иванов признался, что особых проблем в работе ливневой канализации в своём районе (на Завеличье) в последнее время не замечал. Он также добавил, что обильные осадки всегда приводят к застою воды. Чтобы этого не происходило, «ливнёвки» нужно чистить. А вот говорить о масштабной модернизации сетей не приходится, слишком больших затрат из бюджета потребует такая мера.
Если в попытках бороться с «подтоплениями улиц» отмести идею с масштабной реконструкцией «ливнёвок», то поэтапную реконструкцию рассмотреть вполне можно, и этот процесс уже идёт, рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он добавил, что не жалуется на работу ливневой канализации в своём округе в этом году, но признал, что после схода снега город остро требует уборки, особенно от песка, которым с начала холодов активно посыпали лёд.
Полностью избавить тротуары и проезжие части от «подтоплений» в ближайшее время получится вряд ли. Слишком уж многоуровневая проблема стоит за лужами на асфальте. Просто так оборудовать «ливнёвку» на проблемной улице или модернизировать её нельзя. Сейчас это делается в рамках реконструкции дорог. Разумеется, процесс это не быстрый. И к тому же довольно точечный.
Решить проблему оперативнее мог бы помочь инвестпроект. И к этому решению новый ответственный за «ливнёвки» - псковский «Горводоканал» - уже идёт. До того псковичам остаётся выбирать непромокаемую обувь и запоминать телефоны ответственных городских служб, чтобы в случае чего сигнализировать им о засорившейся «ливнёвке».
Светлана Пикалёва