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«Специализированный заказчик» в Пскове может получить штраф за ямы на дорогах

Муниципальное казенное учреждение Пскова «Специализированный заказчик» могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: Андрей Иванов / «Жесть по-псковски»

Прокуратура совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в феврале провела проверку исполнения законодательства при содержании транспортной сети города. В итоге на многих участках дорожной сети выявлены дефекты покрытия проезжей части в виде выбоин длиной свыше 15 см, глубиной более 5 см и площадью более 0,06 квадратных метра, что в соответствии с требованием пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 недопустимо по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим в отношения МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, которое вместе с материалами проверки направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкцией части 1 статьи 12.34 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.