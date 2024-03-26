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320 тонн холодного асфальтобетона закупил «Псковавтодор» для устранения аварийной ямочности

320 тонн холодного асфальтобетона закупил «Псковавтодор» для устранения аварийной ямочности в Псковской области. Об этом корреспонденту ПЛН FM сообщил директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев.

«С наступлением весеннего периода появляются новые проблемы. Вследствие такой сложной зимы после снеготаяния автомобильные дороги с асфальто-бетонным покрытием имеют значительные разрушения и выкрашивания покрытия. Для устранения аварийной ямочности "Псковавтодор" приобрел 320 тонн холодного асфальтобетона», – рассказал Павел Кипрушев.

Подрядные организации также приобрели и применяют холодный асфальтобетон. После наступления устойчивых положительных температур начнутся повсеместные работы по устранению дефектов покрытия.

«Составлена адресная программа выполнения плана проектных работ на 2024 год, реализация которого начнется сразу после наступления благоприятных погодных условий. В настоящее время автомобильные дороги с песчано-гравийным покрытием сильно переувлажнены. В целях сохранности проезжей части автомобильных дорог и в период весенней распутицы в марте на 30 дней будут закрываться автомобильные дороги для проезда большегрузного транспорта», – добавил директор ГБУ «Псковавтодор».

Он уточнил, что дорожные организации уже проводят работы по просушке песчано-гравийных покрытий дорог, подсыпке нового материала, срезке грунта.