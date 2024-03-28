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Временное прекращение движения транспорта по улице Крупской в Пскове продлили до 5 апреля

Период временного прекращения движения автотранспорта по улице Крупской в районе дома №9 в Пскове продлевается до 5 апреля в связи с производственной необходимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото: Telegram-канале администрации города

Объезд осуществляется через Хлебный проезд или 1-й Филоновский проезд.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились к водителям в администрации.