Движение транспорта ограничат на трассе Р-23 14 мая

Движения транспорта ограничат на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение транспорта будет ограничено:
- на участке с 133 по 145 км ограничат движение в оба направления с 8:00 до 17:00 для заливки трещин на проезжей части;
- на 53 км транспортной развязки ограничат движения в оба направления 8:00 до 17:00 для механизированной очистки краевой линии по обочине;
- на 48 км транспортной развязки ограничат движения в оба направления с 8:00 до 17:00 для мойки водоотводных лотков.