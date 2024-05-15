Реконструкция и расширение улицы Ипподромной планируется в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил работы по ремонту улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Ипподромной (участок от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов) и ремонту проспекта Энтузиастов в городе Пскове заключили от 1 апреля. В настоящее время подрядная организация «ДорСтройСервис» выполняет устройство тротуаров, подготовку щебеночного основания и установку бортовых камней.
Глава города Борис Елкин уточнил, что далее планируется реконструкция и расширение улицы Ипподромной.
«Нужно отдельно отработать место, где застой воды», — отметил глава города.
Срок выполнения работ: