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Реконструкция и расширение улицы Ипподромной планируется в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил работы по ремонту улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Ипподромной (участок от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов) и ремонту проспекта Энтузиастов в городе Пскове заключили от 1 апреля. В настоящее время подрядная организация «ДорСтройСервис» выполняет устройство тротуаров, подготовку щебеночного основания и установку бортовых камней.

Глава города Борис Елкин уточнил, что далее планируется реконструкция и расширение улицы Ипподромной.

«Нужно отдельно отработать место, где застой воды», — отметил глава города.

Срок выполнения работ: