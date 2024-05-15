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Рассыпанный цемент на Запсковье устранили сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Рассыпанный цемент на улице Звёздной в Пскове 15 мая оперативно устранили сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп», сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Напомним, цемент был, в частности, на искусственной дорожной неровности между домами №№18 и 19 на улице Звездной.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: