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Олег Майоров прояснил ситуацию по ремонту моста по улице Ленкоммуны в Невеле

Мост по улице Ленкоммуны отремонтировали в Невеле. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Майорова

«В связи большим количеством обращений, поступившим в мой адрес по вопросу ремонта моста по улице Ленкоммуны, еще раз поясняю: в настоящее время проведены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, а не капитальному ремонту моста. В рамках заключенного контракта на сумму 846 367 рублей и сроками выполнения работ с 27 мая 2024 года до 22 июня 2024 года. После завершения всех работ, предусмотренных контрактом, состоится комиссионная приемка», - пояснил глава округа.

Олег Майоров отметил, что кроме того, контрактом установлен 4-х летний гарантийный срок устранения дефектов покрытия, выявленных в процессе эксплуатации.

«В 2023 году подготовлена проектная документация на капитальный ремонт моста. В связи с высокой стоимостью проекта (около 249 млн рублей) сейчас ведется работа по определению источников финансирования реализации данного проекта. Ремонт пешеходной части этого моста предусмотрен в проекте и будет выполнен при его капитальном ремонте», - рассказал Олег Майоров.

Ремонт участков дороги, не входящих в границы моста, будет выполняться в рамках содержания автомобильных дорог при наличии бюджетных средств.

Ранее глава муниципального округа сообщал, что работы по ремонту асфальтобетонного покрытия моста завершены, автомобильное сообщение через него возобновлено.