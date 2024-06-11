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Студенты проходят производственную практику на асфальтобетонном заводе Псковавтодора

Ежегодно студенты профильного направления Псковского колледжа ПсковГУ проходят производственную практику в Псковатодоре не только на дорожно-строительных объектах, но и в дорожной лаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

В этом году две студентки третьего курса направления «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» Кира и Лина Дмитриевы проходят производственную практику в дорожной лаборатории при асфальтобетонном заводе «Амманн».

Под руководством техника-лаборанта Юлии Воробьевой целый месяц практиканты знакомятся с технологическим циклом производства различных видов асфальтобетона, принимают непосредственное участие в испытании асфальтобетонных смесей, выпускаемых на заводе, а также во входном контроле качества поступающих материалов, используемых для приготовления асфальтобетонных смесей.

«На практике мы применяем различные методы испытания асфальтобетонных смесей и даем возможность студентам не только наглядно, но и опытным путем принять участие в процессе. Материал должен пройти проверку на плотность, содержание битума, воздушных пустот, а также зерновой состав. И если все параметры соответствуют нормам, то только тогда смесь отправляется на объект» – отмечает техник-лаборант Юлия Воробьева.

Отметим, что на заводе «Амманн» выпускается асфальтобетонная смесь, а также щебеночно-мастичный асфальтобетон. Материалы применяются на региональных объектах, в том числе реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Например, для ремонта автомобильной дороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском муниципальном округе.