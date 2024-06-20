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Борис Елкин: Улицу Ипподромную в Пскове нужно делать четырехполосной

Тротуары на одной из сторон улицы Ипподромной не отремонтировали из-за предстоящей реконструкции. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На улице Ипподромной есть место подтопления, там местами очень узкий тротуар, который зимой очень сложно убрать техникой. Сейчас ситуация на Ипподромной такова, что мы зажаты в частный сектор с нескольких сторон. Новый тротуар не стали делать со стороны частного сектора, потому что у нас в данный момент разрабатывается проектная документация на реконструкцию этой улицы», – рассказал глава города.

Он уточнил, что в процессе реконструкции улицы Ипподромной планируют увеличить количество полос движения.

«Скорее всего будем заниматься выкупом земельных участков под это, потому что мы понимаем, что, если хотим сделать четвертый мост, то Ипподромную нужно делать четырехполосной», – добавил Борис Елкин.