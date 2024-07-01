В Пскове проведут ремонт тротуаров и автобусных остановок возле парка «Волшебная гора»

В Пскове проведут ремонт тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок вдоль домов №№20, 22Б по улице Яна Райниса. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 15 июля объявлен запрос котировок в электронной форме.
Фото: Екатерина Мазепина
Начальная цена - 5 млн 490 тысяч 637,51 рубля. Окончание подачи заявок – 22 июля 2024 года.
В список работ, среди прочего, входит устройство покрытия из асфальтобетона площадью 94 квадратных метра, демонтаж старого автобусного павильона и установка нового, устройство нового тротуара площадью 193 квадратных метра, установка 46 метров новых пешеходных оцинкованных ограждений, посев газонов площадью 105 квадратных метров.
Подрядчик должен благоустроить подход к остановке «Магазин №37». Площадь покрытия – 220 квадратных метров. Старая остановка планируется под перенос, площадь покрытия 49 квадратных метров. Планируются работы по ремонту искусственного освещения, а также ремонт стыки дороги на парк «Волшебная гора» и старой остановки.
Напомним, парк развлечений «Волшебная гора» планируют открыть 21 июля, в честь празднования Дня города Пскова. Общая стоимость строительства парка развлечений превысит 200 млн рублей.