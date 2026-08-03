На перекрёстке Льва Толстого и Вокзальной в Пскове перераспределили дорожные полосы

На перекрёстке улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове готовится изменение схемы движения. Как сообщает Telegram-канал «Псков. За рулём», при движении по Толстого со стороны девятой школы теперь три полосы движения.

Для встречного движения по Толстого со стороны Любятово в сторону Иркутского переулка оставлена одна полоса. В ближайшее время работы будут доведены до конца. Появится разметка стрелок по полосам. Будут заменены дорожные знаки движения по полосам.

«Вишенка на торте: сейчас идет замена светофорного объекта Толстого / Вокзальная за счет ремонта улицы Вокзальной. Предполагается добавление допсекции светофора. При движении по Толстого левый поворот в сторону улицы Декабриста Пущина (проще говоря, в сторону кафе «Поместье», также известное как «13-й район») будет выполняться под отдельную зеленую стрелку», - сообщается в публикации.