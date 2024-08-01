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Александр Дрозденко и министр транспорта открыли расширенный участок трассы Р-23 «Псков»

Состоялась церемония открытия расширенного участка трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Теперь для транспорта есть четыре полосы вместо двух, также обустроена инфраструктура для пешеходов.

Губернатор Александр Дрозденко и министр транспорта РФ Роман Старовойт 8 августа приняли участие в открытии расширенного участка трассы Р-23 «Псков» со 157-го по 169-й километр. На месте – символичный указатель, что проезд открыт.

Помимо того, что на участке расширили проезжую часть с двух до четырех полос, здесь уложили асфальт общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров, смонтировали новые водопропускные трубы. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», транспортные потоки на всем протяжении участка делит металлическое барьерное ограждение, позволяющее предотвратить лобовые ДТП с выездом на встречную полосу. Развороты обеспечены через пересечения со светофорами. С помощью установленных на них датчиков можно оценить дорожную ситуацию онлайн и скорректировать режимы работы светофора.

В деревнях Жглино и Городец для удобства жителей построили пешеходные тротуары, смонтировали пять светофорных объектов с кнопкой вызова на наземных пешеходных переходах. На участке установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесено более 11 тысяч квадратных метров разметки из термопластика. В домах, расположенных вблизи трассы, выполнено шумозащитное остекление, пишет 47news.ru.

При этом обновление трассы Р-23 продолжается, добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас идет реконструкция дороги Р-23 с 54-го по 80-й километр в Гатчинском районе и капитальный ремонт с расширением до четырех полос на участке с 80-го по 111-й километр.