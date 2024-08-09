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Псковичи просят обустроить тротуар до школы №3

Псковичи просят обустроить тротуар до школы №3, о проблеме Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница. Данный участок ожидает ремонта уже несколько лет.

«В двух местах дети должны проходить дорогу без пешеходного перехода. Зимой и осенью идти по грязи, потому что дорога залита водой. Кусок так называемой тропинки находиться за гаражами и не освещается, ну либо другой вариант: идти по дороге, где ездят машины. Плюс ко всему там начали стройку, то есть стало еще больше машин и опасности», - отмечает псковичка.

В ответ на обращение псковичей управление городского хозяйства администрации Пскова сообщило, что в 2024 году денежные средства на ремонт, капитальный ремонт и строительство улично-дорожной сети города Пскова распределены, поэтому привлечение дополнительного финансирования не представляется возможным.

«Выполнение работ по устройству недостающего тротуара и пешеходного перехода, а также организации водоотведения на участке существующего тротуара от улицы Чудской до школы №3 будет рассмотрен в 2025 году при условии выделения достаточного финансирования муниципальному образованию "Город Псков"», - заключили в УГХ.