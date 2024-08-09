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Асфальт начали укладывать на площади псковского аэропорта

Капитальный ремонт улицы Германа в Пскове, в который входит благоустройство площади аэровокзала и продление Островского переулка, продвигается. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

На этой неделе асфальтируют привокзальную площадь и проезды вдоль терминала и парковки. В планах на следующую неделю – участок Островского переулка от улицы Германа в сторону Крестовского шоссе.

Продолжается отсыпка песком Островского переулка, устройство водопропускных труб, ливневых колодцев и многие другие виды работ. На объекте в общей сложности около 20 единиц техники.