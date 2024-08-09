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Мост Александра Невского в Пскове отремонтируют в следующем году

Мост Александра Невского в Пскове будет отремонтирован в следующем году. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Немного анонсирую этот объект, учитывая, что улица Чудская уже отремонтирована три года назад и ее покрытие еще в хорошем состоянии. В этом году завершили ремонт улицы Юбилейной, как раз до примыкания к мосту, а сам мост остался нетронутым, и многие горожане задают вопрос: "А почему нельзя было сразу сделать мост?» - отметил глава города.

Борис Елкин пояснил, что мост не ремонтировался по ряду факторов, в частности из-за того, что если просто поменять покрытие, это не приведет к должному результату. «Через год-два это покрытие придется перекладывать из-за того, что мостовые конструкции немного отличаются от дорог и требуют большего внимания», - дополнил он.

Сейчас готовится смена на ремонт. «Есть заложенная часть средств на ремонт этого моста по принципу, как мы недавно делали Ольгинский мост. То есть, снимая дорожную "одежду", восстанавливая изоляцию и делая все необходимые защитные слои, и потом уже укладывая верхний слой асфальта», - сказал глава Пскова.