Почти шесть километров дороги отремонтируют в Великолукском районе

Псковавтодор продолжает дорожные работы в Псковской области в рамках адресной программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству
На этом неделе были проведены следующие работы:
Кроме того, в рамках этой же адресной программы подрядная организация приступила к ремонту автомобильной дороги Невель – Козлово в Невельском муниципальном округе. На участке км 5+430 – км 7+139 уже выполнено фрезерование изношенного дорожного полотна, сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальта.
В скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, заключили в комитете.