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Почти шесть километров дороги отремонтируют в Великолукском районе

Псковавтодор продолжает дорожные работы в Псковской области в рамках адресной программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

На этом неделе были проведены следующие работы:

В Великолукском районе приступили к устройству выравнивающего слоя на автомобильной дороге Великие Луки – Подберезье. К нормативу приведут участок протяженностью 5,7 км.

В Псковском районе продолжается ремонт 1,1-километрового участка автомобильной дороги Быстроникольское – Черская, где специалисты завершили работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступили к устройству съездов.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы подрядная организация приступила к ремонту автомобильной дороги Невель – Козлово в Невельском муниципальном округе. На участке км 5+430 – км 7+139 уже выполнено фрезерование изношенного дорожного полотна, сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальта.

В скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, заключили в комитете.