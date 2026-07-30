Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими в Порховском округе

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Порховском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Сегодня около 18:00 на 2 км автодороги Шемякино- Деменино Порховского муниципального округа водитель автомобиля «Соболь», мужчина 1967 года рождения, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет по направлению движения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры: девушка 2008 года рождения, мальчик 2013 года рождения, и две девочки 2011 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.