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«Планета бизнеса» в Псковской области попала в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Планета бизнеса» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском управлении Федеральной антимонопольной службы России.

В Псковское УФАС поступили сведения от «Управления автомобильных дорог Псковской области» в отношении ООО «Планета бизнеса» для включения в реестр в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения Большие Льзи - Которск в Плюсском районе.

Комиссия установила следующее: после подписания контракта заказчик запросил у ООО «Планета бизнеса» техническую документацию, которую они не представили. После чего заказчик создал рабочую комиссию с выездом на объект, где составили акт о невыполнении работ по контракту. В связи с этим заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта.

Учитывая все факты, комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Планета бизнеса» не исполнило обязательства по контракту, что свидетельствует о недобросовестных действиях, которые привели к неисполнению контракта. ООО «Планета бизнеса» включили в РНП на 2 года.