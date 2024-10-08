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Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 24 октября

Скорость движения транспорта ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Дорожные работы будут проводиться на участках:

км 53-54, ограничение скорости движения на Санкт-Петербург с 8:30 до 11:00.

км 49-50, ограничение скорости движения на Санкт-Петербург с 11:00 до 14:00.

км 48-49, ограничение скорости движения на Псков с 14:00 до 17:00.

На данных участках будет проводиться ремонт СБО.

Помимо этого, на участке 153-157 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, причина - заливка трещин на проезжей части.