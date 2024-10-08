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Четыре километра дороги Остров – Новоржев обновили и ввели в эксплуатацию

Псковавтодор обновил четыре километра автомобильной дороги Остров – Новоржев в Новоржевском муниципальном округе. Работы были произведены по президентскому национальному проекту «Безопасные дороги». Объект прошел официальную проверку без замечаний и уже введён в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отремонтированный участок с 52-го по 56 километр обеспечивает подъезд сразу к нескольким населенным пунктам – деревне Фатьяново, деревне Басино, деревне Засухино и Рахнихино.

Специалисты провели ремонт водопропускных труб, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, выполнили ремонт деформационных швов на мосту через реку Милья на 53-м километре дороги, а также укрепили обочины и откосы.

Также к нормативу привели два остановочных комплекса населенных пунктов Фатьяново и Рахнихино. Для безопасности дорожного движения нанесли новую дорожную разметку. На ремонт объекта было выделено 102 миллиона рублей из регионального бюджета.

Отметим, что всего по нацпроекту в этом дорожно-строительном сезоне к нормативу привели два участка трассы протяженностью более 7 километров в Новоржевском муниципальном округе и Островском районе.