Михаил Ведерников: Воскресенье стало самым напряженным днем в части топливного обеспечения в регионе

Воскресенье стало самым напряженным днем в части топливного обеспечения в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

По его словам именно в этот день сбылся негативный прогноз: в Дновском районе скопилась очередь из 108 машин, в Палкинском районе топливо закончилось уже к 11 утра, а в Печорах к этому времени в наличии остался только дизель.

«Появилась новая тенденция: люди начинают занимать очередь ещё в 4–5 утра и возвращаются к моменту прибытия бензовоза. Но большинство старалось заправиться к рабочей неделе – чтобы была возможность заниматься бытом в привычном темпе», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил надежду, что благодаря этому ажиотаж с понедельника пойдет на спад.

Власти продолжают следить за ситуацией.