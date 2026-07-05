Эксперт назвал первые признаки попадания некачественного бензина в авто

Водители нередко сталкиваются с последствиями заправки некачественным топливом — первые «звоночки» могут появиться почти сразу, сообщила руководитель SK AUTO TRADING Александра Пригарнева.

Эксперт рассказала, что чаще всего при заливании некачественного бензина появляются потеря мощности, нестабильная работа двигателя, рывки при разгоне, повышенный расход топлива и затрудненный запуск двигателя. Также, по ее словам, на современных автомобилях может загореться индикатор Check Engine.

«Главная опасность заключается в том, что последствия могут проявиться не сразу. Низкое октановое число, наличие воды, механических примесей или посторонних добавок способны привести к ускоренному износу топливного насоса, форсунок, свечей зажигания и каталитического нейтрализатора. А их замена уже может обойтись владельцу в десятки и даже сотни тысяч рублей. Особенно чувствительны к качеству бензина современные турбированные двигатели с непосредственным впрыском топлива» — предупредила Пригарнева.

Автоэксперт порекомендовала при подозрительных симптомах по возможности прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику, пишет «Лента.ру». Также стоит сохранить кассовый чек с АЗС — в случае подтверждения некачественного топлива он может понадобиться для дальнейшего разбирательства, также добавила специалист.