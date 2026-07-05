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Михаил Ведерников: Существенного ухудшения топливной ситуации в Псковской области пока не произошло

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Обеспечение топливом в Псковской области остается сложной задачей, однако существенного ухудшения ситуации не произошло, и поставки сохраняются в прежнем темпе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

По его информации, практически на всех заправочных станциях наблюдались очереди, а на многих из них бензин закончился уже до полудня.

Несмотря на эти трудности, губернатор подчеркнул, что завоз топлива осуществлялся повсеместно, и поставки продолжают поступать в прежнем темпе.

«Прогнозируемого существенного ухудшения ситуации пока не произошло», – отметил Михаил Ведерников.

Он также добавил, что все проверочные закупки, проведенные на заправках сетей «Сургутнефтегаз» и «Лукойл», подтвердили возможность отпуска пяти литров топлива в канистры.

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