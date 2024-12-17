Псковская область берет в аренду 48 комплексов фотовидеофиксации

Псковская область проводит три электронных аукциона на оказание услуг по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с правом выкупа. Документы размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Один аукцион с начальной ценой 162 млн 200 тыс. 615,67 рублей, второй с ценой 56 млн 090 тыс. 099,12 рублей, третий – с начальной ценой 101 млн 981 тыс. 998,40 рублей.
По условиям контрактов, заказчик - ГБУ ПО «Псковавтодор» - берет в аренду комплексы фотовидеофиксации на 21 месяц: с 1 марта 2025 по 30 ноября 2026 года. В первый контракт включены 12 камер в Пскове и 5 в Великих Луках, во второй – 11 комплексов на региональных дорогах и в третий – еще 20 камер на участках федеральных автодорог в Псковской области.
Адресный план размещения оборудования
город Псков
1. ул. Юбилейная, у д. 3 по ул. Великорецкой, тип «Скорость»
2. Октябрьский проспект, д.15, тип «Пешеходный переход»
3. ул. Некрасова, д. 23 тип «Нарушение правил остановки и стоянки»
4. ул. Леона Поземского, д. 92 тип «Пешеходный переход»
5. ул. Коммунальная – ул. Западная тип «Перекресток»
6. Площадь Ленина тип «Перекресток»
7. ул. Юбилейная – ул. Маргелова тип «Перекресток»
8. ул. Л.Поземского – ул. Чудская тип «Перекресток»
9. Вокзальная, д. 34А тип «Пешеходный переход»
10. Инженерная, д. 3 тип «Скорость»
11. ул. Коммунальная - ул. Народная тип «Перекресток»
12 ул. Николая Васильева, д. 69 тип «Скорость»
город Великие Луки
13. Октябрьский проспект, д. 88 тип «Пешеходный переход»
14. Вокзальная, д. 11Б тип «Пешеходный переход»
15. Октябрьский проспект, д. 127 тип «Скорость»
16. ул. К.Либкнехта, д.6/12 тип «Пешеходный переход»
17. проспект Гагарина – ул. Новоселенинская тип «Перекресток
Камеры на федеральных дорогах:
Дорога А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой
5+638 км, Уграда
30+630 км, Изборск
Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия
186+632 км Заполье
213+485 км Лудони
228+164 км Маяково
275+580 км вне н.п.
283+763 км Псков
302+440 км Стремутка
358+346 км Крюки
412+470 км Опочка
451+312 км Алоль
471+915 км Пустошка
473+405 км
501+000 км Усть-Долыссы
Р-56 Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков
177+835 км Луг
151+912 Порхов
Дорога А-122 -а/д А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель
655+800 км Русаново
697+077 км Полибино
М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой
463+000 км вне н.п.
538+900 км Пустошка
Региональные дороги:
1. Остров- Вышгородок - граница с Латвийской Республикой , г. Остров, ул. Загородная, д. 12
2. Северный обход г. Пскова Псковский район, км 5+750, от ул. Н. Васильева
3. Псков- Кислово-Палкино, км 4+500, Псковский район, д. Кислово
4. Псков-Гдов-Сланцы, Псковский район, д. Ершово, км 15+975
5. Псков-Гдов-Сланцы, Псковский район, д. Середка, ул. Хоботова, д.21
6. Псков-Гдов-Сланцы, Гдовский район, км 136+900
7. Великие Луки-Новосокольники, Великолукский район, д. Фотьево
8. Черёха-Назимово, км 5
9. Заполье-Гдов, Плюсский район, деревня Которск
10. Ольша-Велиж-Усвяты-Невель, Усвятский район, поселок Усвяты, ул. 40 лет Октября, д.20
11. Великие Луки-Усвяты, Усвятский район, д. Церковище