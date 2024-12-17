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АвтоМир / Дороги

Псковская область берет в аренду 48 комплексов фотовидеофиксации

24.12.2024 18:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская область проводит три электронных аукциона на оказание услуг по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с правом выкупа. Документы размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Один аукцион с начальной ценой 162 млн 200 тыс. 615,67 рублей, второй с ценой 56 млн 090 тыс. 099,12 рублей, третий – с начальной ценой 101 млн 981 тыс. 998,40 рублей.

По условиям контрактов, заказчик - ГБУ ПО «Псковавтодор» - берет в аренду комплексы фотовидеофиксации на 21 месяц: с 1 марта 2025 по 30 ноября 2026 года. В первый контракт включены 12 камер в Пскове и 5 в Великих Луках, во второй – 11 комплексов на региональных дорогах и в третий – еще 20 камер на участках федеральных автодорог в Псковской области.

Адресный план размещения оборудования

город Псков

1. ул. Юбилейная, у д. 3 по ул. Великорецкой, тип «Скорость»

2. Октябрьский проспект, д.15, тип «Пешеходный переход»

3. ул. Некрасова, д. 23 тип «Нарушение правил остановки и стоянки»

4. ул. Леона Поземского, д. 92 тип «Пешеходный переход»

5. ул. Коммунальная – ул. Западная тип «Перекресток»

6. Площадь Ленина тип «Перекресток»

7. ул. Юбилейная – ул. Маргелова тип «Перекресток»

8. ул. Л.Поземского – ул. Чудская тип «Перекресток»

9. Вокзальная, д. 34А тип «Пешеходный переход»

10. Инженерная, д. 3 тип «Скорость»

11. ул. Коммунальная - ул. Народная тип «Перекресток»

12 ул. Николая Васильева, д. 69 тип «Скорость»

город Великие Луки

13. Октябрьский проспект, д. 88 тип «Пешеходный переход»

14. Вокзальная, д. 11Б тип «Пешеходный переход»

15. Октябрьский проспект, д. 127 тип «Скорость»

16. ул. К.Либкнехта, д.6/12 тип «Пешеходный переход»

17. проспект Гагарина – ул. Новоселенинская тип «Перекресток

Камеры на федеральных дорогах:

Дорога А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой

5+638 км, Уграда

30+630 км, Изборск

Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия

186+632 км Заполье

213+485 км Лудони

228+164 км Маяково

275+580 км вне н.п.

283+763 км Псков

302+440 км Стремутка

358+346 км Крюки

412+470 км Опочка

451+312 км Алоль

471+915 км Пустошка

473+405 км

501+000 км Усть-Долыссы

Р-56 Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков

177+835 км Луг

151+912 Порхов

Дорога А-122 -а/д А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель

655+800 км Русаново

697+077 км Полибино

М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой

463+000 км вне н.п.

538+900 км Пустошка

Региональные дороги:

1. Остров- Вышгородок - граница с Латвийской Республикой , г. Остров, ул. Загородная, д. 12

2. Северный обход г. Пскова Псковский район, км 5+750, от ул. Н. Васильева

3. Псков- Кислово-Палкино, км 4+500, Псковский район, д. Кислово

4. Псков-Гдов-Сланцы, Псковский район, д. Ершово, км 15+975

5. Псков-Гдов-Сланцы, Псковский район, д. Середка, ул. Хоботова, д.21

6. Псков-Гдов-Сланцы, Гдовский район, км 136+900

7. Великие Луки-Новосокольники, Великолукский район, д. Фотьево

8. Черёха-Назимово, км 5

9. Заполье-Гдов, Плюсский район, деревня Которск

10. Ольша-Велиж-Усвяты-Невель, Усвятский район, поселок Усвяты, ул. 40 лет Октября, д.20

11. Великие Луки-Усвяты, Усвятский район, д. Церковище

Источник: Псковская Лента Новостей
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