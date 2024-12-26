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Нацпроект «Безопасные качественные дороги» выполнен в Псковской области на 100% - Станислав Стармолотов

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» за 6 лет в Псковской области выполнили на 100%. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Несмотря на то, что все показатели национального проекта как по итогам года, так и в целом по итогам шестилетки выполнены на 100 процентов, все равно хотелось сделать это более планово, без каких-то подпрыгиваний в конце года. Понятно, есть какие-то недоработки, но в целом можно констатировать, что успешно президентский проект завершили со стопроцентным кассированием, со стопроцентной контрактацией», - сказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что наиболее сложными конструкциями в плане ремонта и обслуживания являются мостовые сооружения.

«По традиции сложной является работа с мостовыми сооружениями, потому что они технически требуют более серьезного инженерного подхода, потому что по сравнению с ремонтом - это более капиталоемкая и технически сложная конструкция. Также в этом году 221 погонный километр дорог привели в норматив, региональных и муниципальных, которые входят в нацпроект и госпрограмму», - подытожил гость студии.