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Станислав Стармолотов: Хотелось бы побольше специалистов и дорожной техники

Износившаяся дорожная техника и дефицит кадров - ключевые проблемы, с которыми сталкивается отрасль дорожного хозяйства Псковской области. Такое мнение высказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Что касается техники, безусловно, каждый год стараемся мы технику обновлять, но, к сожалению, не теми темпами, которыми хотелось бы. Большую поддержку нам оказывает губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, да и собственными силами предприятие "Псковавтодор" что-то зарабатывает и тоже обновляет технику. Но техники нужно много. Износ достаточно большой. Если кто-то помнит или знает, откуда появился "Псковавтодор", это было преобразование предыдущих дорожных государственных предприятий в одно. Соответственно, передавалась техника. Передавалась техника не первой свежести, в том числе в техническом состоянии. Это одна из основных проблем», - отметил Станислав Стармолотов.

Как и многие направления деятельности в Псковской области, дорожная отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров.

«Вторая проблема - это персонал, именно в дорожной отрасли, но, я думаю, во многих других тоже. Это серьезная проблема, существенная. Даже несмотря на очень достойные размеры зарплат, порой очень сложно найти специалистов, но с горем пополам "Псковавтодор" справляется. Конечно же, людей хотелось бы побольше и технику посвежее, поновее», - добавил Станислав Стармолотов.