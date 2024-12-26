Станислав Стармолотов: Хотелось бы побольше специалистов и дорожной техники

Износившаяся дорожная техника и дефицит кадров - ключевые проблемы, с которыми сталкивается отрасль дорожного хозяйства Псковской области. Такое мнение высказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Как и многие направления деятельности в Псковской области, дорожная отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров.
«Вторая проблема - это персонал, именно в дорожной отрасли, но, я думаю, во многих других тоже. Это серьезная проблема, существенная. Даже несмотря на очень достойные размеры зарплат, порой очень сложно найти специалистов, но с горем пополам "Псковавтодор" справляется. Конечно же, людей хотелось бы побольше и технику посвежее, поновее», - добавил Станислав Стармолотов.