28-летний водитель погиб при лобовом столкновении ВАЗ-2115 и Lada Largus на трассе «Псков»

Около двух часов дня 5 апреля, у деревни Новое Колено, на 57-м километре трассы «Псков», лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Largus.

В салоне «пятнашки» оказался зажат 28-летний водитель. От полученных травм он скончался. Спасатели деблокировали мужчину и передали тело полицейским. Обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы Госавтоинспекции, пишет 47news.ru.

В экстренных службах призывают водителей соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, в том числе держать дистанцию и воздерживаться от резких маневров.