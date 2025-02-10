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Запрет парковки на улице Максима Горького будет действовать в определенные дни недели

Новый режим запрета парковки на улице Максима Горького в Пскове будет действовать только в определенные дни недели, сообщили в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото: Яндекс. Карты

Первоначально предлагалась установка дорожных знаков 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца»), чтобы обеспечить уборку дорожного полотна от снега и мусора. Однако итоговое решение отличается: вместо этого решено установить знаки 3.27 («Остановка запрещена»), информационные таблички 8.24 («Работает эвакуатор»), 8.5.3 («Дни недели») и 8.5.4 («Время действия»). Таким образом, ограничения будут действовать лишь в определенные дни недели.

На момент утра 13 февраля новые дорожные знаки ещё не установлены. Планируется завершить установку в первом квартале 2025 года.

Напомним, решение было принято межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения 29 января по инициативе компании, которая уже несколько лет занимается уборкой улиц на Завеличье и Запсковье по муниципальному контракту.

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