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АвтоМир / Дороги

С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД

13.03.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

Развитие сети комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что показатели аварийности в регионе остаются высокими. Одним из основных методов обеспечения безопасности на дорогах является установка камер фотовидеофиксации. В настоящий момент на территории региона работает около 150 камер нескольких видов.

«113 комплексов — стационарные камеры. На них действует два контракта, где 50 комплексов обсуживаются периодом на 3 года с завершением в 2026 году. Также в январе был заключен контракт на работу еще 48 стационарных камер. Сейчас идут работы по отладке оборудования, проводится тестовая передача данных в систему "Безопасный город“. На региональных и местных дорогах эти комплексы начнут функционировать с 14 марта», — рассказал Станислав Стармолотов.

На территории Псковской области функционируют 33 передвижных комплекса фотовидеофиксации. Еще восемь стационарных комплексов находится в собственности «Псковавтодор», а семь — переданы учреждению в безвозмездное пользование из федеральной собственности.

Руководитель дорожного комитета сообщил, что благодаря сложившейся по итогам торгов экономии появилась возможность дополнительно установить порядка 16 камер фотовидеофиксации. Они будут расположены на наиболее сложных участках федеральных трасс, а также улично-дорожной сети Пскова и Великих Лук.

Михаил Ведерников уточнил про процент оплаты штрафов за нарушение ПДД и поступление средств в областной бюджет. Станислав Стармолотов пояснил, что по итогам 2024 года количество вынесенных постановлений составило более 900 тысяч, оплачено из которых около 98%. В результате дорожный фонд региона пополнился более чем на 280 млн рублей.

Кроме того, глава региона и председатель профильного комитета обсудили показатели аварийности на дорогах региона с начала года. Так, за январь и февраль отмечается снижение аварийности более чем на 60%.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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