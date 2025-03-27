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Два участка дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят отремонтировать в 2025 году

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Основная цель работ – восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги, которая долгое время вызывает многочисленные жалобы со стороны водителей и местных жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сейчас на трассе ведутся замена труб и геодезические работы. Подрядная организация планирует отремонтировать два участка дороги в 2025 году: от километра 165+473 до 175+073 и от 175+073 до 178+640, включая часть, которую будут восстанавливать в 2026 году.

Как отметили в комитете, эта дорога важна для связи Смоленской и Псковской областей, обеспечивая движение грузов и пассажиров через Невель и Усвяты.

Кроме того, в этом году продолжатся ремонтные работы на других региональных трассах, таких как Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса, Остров – Вышгородок – граница с Латвией, Гверстонь – Крупп – Кулье и Бежаницы – Сущево – Цевло.