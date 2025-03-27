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«Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 марта.

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Как дороги Псковской области «перезимовали»? Как на состоянии дорожного покрытия сказывались многочисленные «переходы через ноль»? Как глава профильного комитета оценивает работу подрядчиков в сезоне 2024 года? Были ли проблемы со срывом сроков работ? С чем связаны задержки — объективные или субъективные причины? Ведущий — Константин Калиниченко.