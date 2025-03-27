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АвтоМир / Дороги

Четыре дороги регионального значения отремонтируют в 2025 году в Псковской области

10.04.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную дорожную сеть региона. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Общая протяжённость региональных дорог, входящих в опорную сеть области, составляет 535,249 км.

«Эти трассы играют ведущую роль в транспортном сообщении между районами региона, а также с соседними субъектами РФ», - отметили в комитете.

 

В 2025 году запланировано продолжение ремонта автомобильных дорог опорной дорожной сети. В числе объектов:

  • Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Трасса соединяет Псковскую и Смоленскую области. Её протяжённость на территории региона составляет 78 км, и за два года 48,8 км дороги уже приведены к нормативному состоянию. В настоящее время работы на объекте продолжаются: выполняется фрезерование и ремонт труб. 
  • Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Трасса является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Островский район и Пыталовский муниципальный округ до границы с соседним государством. Сейчас на участке ремонтируют трубы. 
  • Гверстонь – Крупп – Кулье. Дорога служит важным маршрутом для стабильного движения грузового и пассажирского транспорта. В 2025 году планируется ремонт участка протяжённостью 7,86 км. 
  • Пушкинские Горы – Локня. Трасса связывает южные районы Псковской области с областным центром. В этом году выполнят ремонт участка протяжённостью 5,33 км. 

В 2025–2026 годах в рамках программы дорожных работ планируется привести в нормативное состояние 53,3 км ключевых автомобильных дорог регионального значения. По итогам работ доля нормативного состояния дорог опорной сети составит 86% к концу 2026 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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