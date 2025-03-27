Четыре дороги регионального значения отремонтируют в 2025 году в Псковской области

В Псковской области продолжается работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную дорожную сеть региона. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Общая протяжённость региональных дорог, входящих в опорную сеть области, составляет 535,249 км.
«Эти трассы играют ведущую роль в транспортном сообщении между районами региона, а также с соседними субъектами РФ», - отметили в комитете.
В 2025 году запланировано продолжение ремонта автомобильных дорог опорной дорожной сети. В числе объектов:
В 2025–2026 годах в рамках программы дорожных работ планируется привести в нормативное состояние 53,3 км ключевых автомобильных дорог регионального значения. По итогам работ доля нормативного состояния дорог опорной сети составит 86% к концу 2026 года.