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«Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова для массовых мероприятий?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему перекрытия автомобильных дорог для проведения спортивных и других массовых мероприятий в центре Пскова. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы в Пскове нередко организуются массовые культурные и спортивные мероприятия. В весенне-летний период в областном центре практически каждые выходные проходят различные массовые активности: фестивали, праздники и ярмарки. Культурная и спортивная жизнь, что называется, «бьет ключом» на радость гостям города. Благодаря этому Псков постепенно становится центром событийного туризма, многие гости теперь приезжают не только посмотреть на памятники древнерусского зодчества, но и поучаствовать в различных спортивных и культурных мероприятиях.

У этой «медали» есть и обратная сторона — за последние годы стало постоянной практикой перекрытие улиц центра города под различные массовые мероприятия. За примерами далеко ходить не надо: в минувшее воскресенье центр города перекрыли для организаторов и участников очередного марафона. Казалось бы, что тут такого, бегут спортсмены - для их безопасности улицы должны быть перекрыты. Вот вам наглядный пример популяризации спорта и здорового образа жизни. Однако жизнь центра города практически парализована, местные жители вынуждены были перестраивать привычные маршруты движения и вносить коррективы в свои планы. К тому же проведение Псковского марафона в этом году пересекалось с празднованием Пасхи, когда верующие устремились в храмы, расположенные в историческом центре города. В этой связи среди горожан развернулась традиционная дискуссия. Одни уверены, что небольшие неудобства от перекрытия центральных улиц вполне можно перетерпеть, вторые говорят о том, что число массовых мероприятий в самом центре города можно было бы ограничить, а часть из них перенести на окраины города.

Необходимо ли городским властям ограничить количество подобных мероприятий в центре города? Может быть, стоит переносить их в другие локации, на окраины Пскова? К какому выводу придут наши сегодняшние собеседники, мы узнаем в программе «Дневной дозор».

Как житель исторической части Пскова, вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин отмечает, что перекрытие центральных улиц Пскова для массовых мероприятий действительно доставляет определенные неудобства.

«Я всю свою жизнь занимаюсь спортом и прекрасно понимаю, что спорт - это жизнь, спорт - это сила, спорт - это здоровье. Но организаторам спортивных мероприятий, которые проходят в центре города, важно понимать, что не все горожане могут в них участвовать. Нельзя мешать жить другим людям, нельзя доставлять проблемы псковичам и гостям города на длительное время, в выходной день, перекрывая центральные улицы Пскова. Мне могут оппонировать, приводя примеры, - «а как же в Москве, а как же в Санкт-Петербурге, где тоже бывает перекрывают улицы для проведения мероприятий»? Но это несравнимые вещи! В больших городах очень много объездных вариантов, много путей, которыми водители смогут попасть в нужную им точку города. В столицах - более широкие дороги, чем в Пскове, поэтому нет необходимости перекрывать улицы и проспекты целиком. В редчайших случаях в районе Дворцовой набережной случаются перекрытия. В нашем городе перекрыть центр - это проблема для всех. До трех или до полчетвертого в пасхальное воскресенье все в историческом центре было перекрыто. Конечно, это неправильно. Я считаю, у нас достаточно много мест, где можно организовать забег, не мешая другим. Можно продумать оптимальный маршрут, просто эти круги закольцевать. Пусть участники марафонов бегут несколько кругов, чтобы набрать нужное количество километров. Я понимаю, что много приехало спортсменов из различных городов, несколько сотен спортсменов вышли на старт марафона. Все хорошо, но извините, в городе-то живет гораздо больше людей - и не все спортсмены. Я считаю, что нужно навести порядок и ограничить количество перекрытий улиц».

Как сообщил Юрий Сорокин, некоторые организаторы подобных мероприятий преследуют коммерческие цели и не желают менять локацию на загородные площадки, такие, например, как Соколиха. Они хотят быть на виду в центре города.

Коллега Юрия Сорокина по парламенту, депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь считает, что ограничивать число спортивно-массовых мероприятий в центре города не стоит, ведь подобные активности могут быть «визитной карточкой» Пскова и привлекать туристов.

«Что касается перекрытия, когда происходят ярмарки, то куда их переносить? Ярмарки действительно большие. Люди приходят, выставляют свою продукцию. Что касается спортивных мероприятий, мы же с вами понимаем, что боремся за здоровую нацию. И это, своего рода, реклама, люди видят, как здорово заниматься спортом в центре города, плюс приезжает очень много туристов и спортсменов, которые видят красоты нашего города. Вот буквально недавно у нас был Псковский марафон в Пасху, наш святой праздник. Люди бегали под звон колоколов с храмов. Это действительно было завораживающе. Я считаю, что не слишком часто такое происходит, в этом нет ничего страшного. Просто нужно заранее быть к этому готовым. Выбирать альтернативные пути проезда. Насколько я знаю, с епархией данный забег был согласован, ни к одному храму не был ограничен проезд. Если люди не смогли подъехать к крыльцу храма, то извините, можно десять-пятнадцать минут прогуляться, посмотреть красоты города, тем более погода и город позволяет ходить, гулять, смотреть, поэтому это люди, которые действительно ленятся где-то пройти, каких-то там лишних двести-триста метров, жалуются».

Вариант с проведением беговых марафонов на стадионе Владимир Кузь не считает хорошей идеей, ведь просто физически невозможно собрать больше 1700 человек на стадионе.

По мнению директора клуба «Супер фитнес» Георгия Пономарева, к слову, участника многих массовых соревнований в различных странах, в Пскове не настолько развиты альтернативные маршруты передвижения, которыми можно добраться до центра в случае массового перекрытия дорог в центре города.

«Мне кажется, что у нас в Пскове существует большое количество парков, набережных и скверов, которые позволяют проложить трассы и десяти-, и даже двадцатикилометровые без перегораживания движения. Мы и так живем в постоянном нервяке от того, что даже в нашем маленьком городе все время пробки, затыки, уродливые дороги. Мы от этого постоянно не в настроении и отсюда, мне кажется, нет ни малейшего смысла делать это еще дополнительно. Стадион такой шикарный построен, а перегораживаем главные магистрали. Видите, наш город так устроен, что перегородили центральные улицы, а дальше просто коллапс происходит».

Бывший мэр города Пскова Александр Прокофьев считает, что ради хорошего мероприятия незначительные неудобства, вызванные перекрытием улиц, можно и потерпеть. Главное, чтобы проводились такого рода массовые активности не очень часто, а о перекрытиях улиц псковичей информировали заранее, чтобы они смогли продумать альтернативный маршрут движения.

«Если затевать что-то массовое, все равно кто-то останется доволен, кому-то без разницы, а у кого-то это вызовет недовольство. Трудно масштабное мероприятие провести, чтобы не задеть чьи-то интересы. В свое время, я помню, жалобы сыпались, что у нас в Летнем саду концерт. А проживающие рядом люди говорят: "Надоели уже". Мы все-таки тоже давали разъяснение, что не каждый же день, не часто бывает такое. Потом развили в Пскове футбол, и хорошо ведь развили, стали чемпионами, команда получила звание мастеров спорта, победили в северо-западной, европейской части России, заняли первое место, но матчи проходили, у нас стадион был переполнен, и там кричали. Тоже были жалобы, что бродили эти болельщики. Ну потерпите полтора часа. Зато люди приходили довольные, уходили довольные, потому что мы побеждали, как правило».

Заместитель директора медиахолдинга «Гражданская пресса» Олег Добрынин, проживающий в центральном районе города, отмечает, что местные жители в основном с пониманием относятся к перекрытию улиц, связанному с разного рода мероприятиями. В то же вовремя, по его мнению, часть таких активностей вполне реально было бы проводить за пределами города.

«Сразу оговорюсь, я не против массового спорта, увлечение бегом всячески одобряю и поддерживаю, но так сложилось, что я живу на самой популярной, наверное, у спортсменов улице Советской и, по понятным причинам, маршруты разного рода массовых спортивных мероприятий, будь-то марафоны или велопробеги, приводят к закрытию всех въездов, выездов к моему дому. В такой же ситуации оказываются жители близлежащих домов. По этой причине я зачастую задаюсь вопросом, почему маршрут пробега нельзя проложить так, чтобы он не приводил к существенным ограничениям проезда транспорта. В самом центре Пскова есть масса локаций, по которым можно выстроить маршрут. Это набережная реки Великой, набережная Псковы с Финским парком, кольцо вдоль стен Окольного города, есть Корытовский лесопарк. При этом участники такого рода мероприятий зачастую оплачивают забег, то есть организаторы извлекают прибыль. Почему часть этой прибыли не направить на оплату подвоза участников до загородной локации, обустройство маршрутов, а не идти по простому пути, нагружая инфраструктуру центра города Пскова и доставляя неудобства многим жителям города и туристам?»

Ветеран боевых действий и велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко принимал участие в Псковском марафоне-2025 и считает, что подобные мероприятия нужны городу, ведь в них, в первую очередь, участвуют сами жители Пскова, а перекрытие дорог на пару часов - это не ремонт дороги длиной в полгода, можно и потерпеть.

«В нашем городе проводятся массовые мероприятия. Перекрытие каких-то частей дорог, я не думаю, что мешает. В течение пары часов можно и потерпеть. Я отношусь лично к этому нормально. Тем более что в нашем прекрасном городе можно и объехать».

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный отметил, что при принятии решения о проведении того или иного мероприятия городские власти стремятся максимально учесть интересы как организаторов и участников, так и простых горожан. И примеры таких оптимальных решений есть — достаточно вспомнить, как проходил в прошлом году велопарад в Пскове.

«Город должен быть комфортным как для автолюбителей, так и для тех, кто проводит событийные мероприятия, организовывает культурные или спортивные мероприятия. Город должен жить активной спортивной жизнью, активной культурной жизнью. Мы для этого тоже работаем, но, наверное, я соглашусь, что перебарщивать с перекрытиями не стоит. Мы стараемся искать компромиссные сценарии, либо, если это возможно, перемещать мероприятия, при обсуждении с организаторами, на какие-то площадки, где не потребуется перекрытие, либо минимизировать их, если такая необходимость все-таки есть. Хотели бы привести пример велопарада, как компромиссное решение, потому что в данном случае трасса достаточно большая, проходит по основным нашим магистралям, по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, по основным нашим улицам, но при этом перекрытие улиц, перекрытие движения не планируется. Планируется формировать колонну в сопровождении ДПС, которая будет весь наш велопоток сопровождать аккуратненько по ходу движения, по маршруту. Таким образом, да, движение будет в некоторых местах приостановлено на промежуток времени проезда колонны. Дальше оно будет занимать ту полосу, которая будет двигаться. То есть колонна будет сопровождения ДПС, то есть можно будет объезжать, проезжать свободно. И таким образом, как нам кажется, это достаточно хороший, неплохой вариант для организации большого событийного интересного мероприятия».

В советское и постсоветское время в Пскове тоже проводили спортивные и культурные мероприятия в центре города, но масштабные перекрытия улиц были, скорее, редкостью.

Сегодня, в весенний и летний период, Псков становится местом проведения большого количества спортивных и культурных мероприятий. Многие из них названы визитной карточкой региона и привлекают не только горожан, но и туристов. Спортивные марафоны являются пропагандой здорового образа жизни, способом сплочения общества. Ярмарки и фестивали показывают гостям нашего города местный колорит и гостеприимство. Большинство наших сегодняшних собеседников убеждены, что сокращать число активностей на открытом воздухе не нужно, но для удобства как их участников, так и других горожан, возможно, стоит подумать о правильной маршрутизации и использовании других локаций - за пределами исторического центра. Тем более, что у администрации Пскова накоплен опыт удачного построения маршрутов, минимизирующих перекрытие улиц. Яркий тому пример — прошлогодний велопарад в областном центре.

Александра Братчикова