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Полосу движения закроют у дома №1/3 по улице Советской в Пскове 28 апреля

Одна полоса движения напротив дома №1/3 по улице Советской при движении от Октябрьского проспекта в сторону площади Ленина в Пскове будет закрыта 28 апреля с 11:00 до 11:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Данная мера вводиться в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.