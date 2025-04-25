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Организация движения изменится в Великих Луках на время велопарада 8 мая

Организация дорожного движения изменится в Великих Луках в связи с проведением велопарада, приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Внимание! В связи с проведением велопарада, приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет прекращено движение на участках автомобильных дорог в городе Великие Луки», - сообщили в администрации.

8 мая с 10:00 до 11:30 перекроют движение по улице Гоголя от проезда Глинки до улицы Дружбы.

С 11:00 до 12:00 на автомобильных дорогах по улице Дружбы от улицы Гоголя до улицы Дьяконова, по улице Дьяконова от улицы Дружбы до проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина от улицы Дьяконова до Октябрьского проспекта, по Октябрьскому проспекту от проспекта Гагарина до проспекта Ленина, по проспекту Ленина от Октябрьского проспекта до улицы Лизы Чайкиной, по улице Лизы Чайкиной от проспекта Ленина до улицы Виноградова.