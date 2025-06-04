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Оползень сошел в полосе отвода дороги в локнянской деревне Барсуки

Оползень сошел в полосе отвода дороги и на берегу реки в деревне Барсуки Локнянского муниципального округа, сообщили глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

На место происшествия выехал Иван Белугин и осмотрел участок вместе с представителем ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Глава подчеркнул, что причины произошедшего комплексные: проливные дожди, высокие грунтовые воды и спиленные несколько лет назад деревья — их корневая система удерживала берег.

«Сейчас специалисты готовят смету на инженерное решение по подсыпке и укреплению проблемного участка. После завершения всех согласований незамедлительно приступим к работам», - рассказал Иван Белугин.

Глава отметил, что движение по дороге не перекрыто, проезд обеспечен.

«Держу ситуацию на контроле и буду информировать вас о ходе работ», - заключил Иван Белугин.