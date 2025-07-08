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В псковском микрорайоне Шабаны идёт капитальный ремонт улично-дорожной сети

В псковском микрорайоне Шабаны полным ходом идёт капитальный ремонт улично-дорожной сети. Большая часть работ выполнена, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

На сегодняшний день на улице Полковая близится завершение установки новых бордюров, после чего рабочие начнут укладывать верхний слой асфальта на участке, где ранее менялись теплосети. На Нововойсковой продолжается формирование дорожной одежды от железнодорожного переезда в направлении улицы Войсковой.

К аналогичным работам на оставшихся участках улицы Войсковой, где недавно завершилась замена водопровода, планируется приступить на следующей неделе.

«Общая протяженность отремонтированных участков составит более 4,5 км. Когда весь комплекс мероприятий будет выполнен, жители смогут пользоваться удобствами и комфортной инфраструктурой своего района», - отметил Борис Елкин.