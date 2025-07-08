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АвтоМир / Дороги

В Пыталовском районе отремонтировали мост через реку Лада

31.07.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

В Пыталовском районе завершились работы по ремонту моста через реку Лада на 41-м километре автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» выполнила ремонт сооружения в полном объеме. В ходе ремонта она выполнила устройство выравнивающего слоя и гидроизоляции мостового полотна, рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие на мостовом сооружении и подходах к нему, а также выполнили работы по устройству тротуаров, окраске железобетонные конструкции моста, укреплению конусов. Устроили современную систему локальных очистных сооружений.

32-метровый мост теперь полностью соответствует всем требованиям безопасности и готов к эксплуатации. На его ремонт было направлено 46,5 миллиона рублей.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области отметили, что обновленный мост имеет особое значение для жителей деревни Вышгородок. Он обеспечивает надежную транспортную связь деревни с областными центрами. Кроме того, автодорога, на которой расположен мост, является важным звеном транспортной инфраструктуры региона, обеспечивая сообщение с латвийской границей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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