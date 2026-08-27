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Финал автофестиваля скорости и звука пройдет на парковке псковской «Моглино»

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Финал автофестиваля скорости и звука от клуба Pskov Racing Team пройдет на парковке особой экономической зоны «Моглино» в Псковском округе 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила организатор, представитель клуба Екатерина Пинчук.

В программу мероприятия войдет пятый, финальный этап соревнований в дисциплине drag racing, которая предполагает гонку двух участников на опережение на дистанции 402 метра. Фестиваль начнется в 13:00, вход свободный.

В соревнованиях примут участие пилоты из Псковской области, Великих Лук, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

По итогам заездов будут подведены итоги, после чего состоится награждение участников кубками и сертификатами от партнеров. Всего определят девять победителей в трех классах, разделенных по уровням подготовки.

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