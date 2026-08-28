Названы самые плохие водители по знаку зодиака

Чаще других знаков зодиака в аварии попадают Козероги и Раки. Зависимость между датой рождения и манерой вождения решили проследить в Страховом доме ВСК, результаты исследования приводит «Газета.Ru».

По статистике компании, самыми опасными водителями являются Козероги — на представителей этого знака зодиака приходится 9 процентов ДТП. 12,4 процента аварий среди Козерогов случается с женщинами-владельцами марки Lada. Самой же безопасной машиной для женщин-Козерогов оказалась Hyundai. Среди мужчин же самое большое число обращений пришлось на автомобили ВАЗ.

Раки оказываются виновниками 8,9 процента аварий на дорогах, в тройку лидеров знак попадает второй год подряд. Чуть меньше дорожно-транспортных происшествий провоцируют Львы (8,7 процента). Следом идут Овны с 8,5 процента спровоцированных аварий. Пятое место в антирейтинге компании занимают Тельцы, представители этого знака попали в 8,4 процента аварий, находясь за рулем Lada. Самыми осторожными водителями оказались Стрельцы и Скорпионы, удерживая лидерство с прошлого года.

Сравнивая возраст, страховщики пришли к выводу, что чаще в аварию попадают водители старше 50 лет (33,3 процента). Раньше же рейтинг возглавляли автовладельцы в возрасте 41-50 лет. На водителей же до 29 лет приходится всего 14,1 процента ДТП.